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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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8 ноября 2024, 06:30 • 131372 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Киев пережил 4,5-часовую тревогу из-за атаки рф дронами: что известно

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07:29 • 6693 просмотра

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рф поднимала в воздух самолеты Ту-95МС и МиГ-31К с «Кинжалами», что вызвало воздушную тревогу. Силами ПВО было уничтожено около 10 вражеских дронов, которые угрожали Киеву, обошлось без разрушений.

За 4,5 часа воздушной тревоги в Киеве ночью сбито до 10 вражеских дронов, без разрушений и пострадавших. россия поднимала и стратегическую авиацию и носители ракет "Кинжал" МиГ-31К, но пуски не осуществлялись. Об этом сообщили в понедельник в КГВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около трех часов ночи враг поднял в воздух около десятка самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Впоследствии взлетели и носители ракет "Кинжал" МиГ-31К. Именно с этими угрозами была связана утренняя воздушная тревога. К счастью, пуски ракет стратегической авиации не подтвердились", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Из-за угрозы ракетного удара рф в Киеве ввели графики аварийных отключений электричества11 ноября 2024, 05:43 • 15216 просмотров

Между тем в течение ночи в Киеве четыре с половиной часа, по его словам, продолжалась воздушная тревога, связаная с атакой ударных БпЛА вооруженных сил рф.

"Силами обороны было обнаружено и обезврежено различными способами до десятка беспилотников (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы). В столице не зафиксировано разрушений, за медицинской помощью в результате атаки БпЛА никто не обращался", - сообщил Попко.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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