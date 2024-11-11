Киев пережил 4,5-часовую тревогу из-за атаки рф дронами: что известно
Киев • УНН
рф поднимала в воздух самолеты Ту-95МС и МиГ-31К с «Кинжалами», что вызвало воздушную тревогу. Силами ПВО было уничтожено около 10 вражеских дронов, которые угрожали Киеву, обошлось без разрушений.
За 4,5 часа воздушной тревоги в Киеве ночью сбито до 10 вражеских дронов, без разрушений и пострадавших. россия поднимала и стратегическую авиацию и носители ракет "Кинжал" МиГ-31К, но пуски не осуществлялись. Об этом сообщили в понедельник в КГВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Около трех часов ночи враг поднял в воздух около десятка самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Впоследствии взлетели и носители ракет "Кинжал" МиГ-31К. Именно с этими угрозами была связана утренняя воздушная тревога. К счастью, пуски ракет стратегической авиации не подтвердились", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
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Между тем в течение ночи в Киеве четыре с половиной часа, по его словам, продолжалась воздушная тревога, связаная с атакой ударных БпЛА вооруженных сил рф.
"Силами обороны было обнаружено и обезврежено различными способами до десятка беспилотников (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы). В столице не зафиксировано разрушений, за медицинской помощью в результате атаки БпЛА никто не обращался", - сообщил Попко.