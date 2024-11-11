Из-за угрозы ракетного удара рф в Киеве ввели графики аварийных отключений электричества

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 123481 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 155143 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 168172 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 170320 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 206590 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 129687 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 128186 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121426 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 179352 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132255 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за угрозы ракетного удара рф в Киеве ввели графики аварийных отключений электричества

Из-за угрозы ракетного удара рф в Киеве ввели графики аварийных отключений электричества

Киев  •  УНН

05:43 • 8757 просмотра

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В столице введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за угрозы ракетного удара.

Из-за угрозы ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии.  Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие!

- говорится в сообщении.

Напомним

Утром 11 ноября оккупанты подняли в воздух 8 самолетов Ту-95МС, которые направляются к Каспийскому морю. Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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