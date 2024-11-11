Из-за угрозы ракетного удара рф в Киеве ввели графики аварийных отключений электричества
Киев • УНН
В столице введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за угрозы ракетного удара.
Из-за угрозы ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие!
Напомним
Утром 11 ноября оккупанты подняли в воздух 8 самолетов Ту-95МС, которые направляются к Каспийскому морю. Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.