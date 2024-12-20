Ракетный удар рф по Киеву: предварительно, есть погибший

В Киеве, по предварительным данным, ракетный удар российских войск унес жизнь человека, сообщили в пятницу в КГВА в соцсетях, пишет УНН.

Предварительно, в Голосеевском районе погиб один человек - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Обстрел Киева: повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие