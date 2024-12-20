Ракетный удар рф по Киеву: предварительно, есть погибший
Киев • УНН
В результате ракетного удара российских войск по Голосеевскому району Киева погиб один человек. Также зафиксированы повреждения зданий и автомобилей.
В Киеве, по предварительным данным, ракетный удар российских войск унес жизнь человека, сообщили в пятницу в КГВА в соцсетях, пишет УНН.
Предварительно, в Голосеевском районе погиб один человек
Обстрел Киева: повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие20 дек. 2024, 05:53 • 5889 просмотров