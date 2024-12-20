Обстрел Киева: повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате обстрела в Киеве повреждено офисное здание, газовая труба и автомобили в Голосеевском районе. Двое мужчин госпитализированы, также зафиксированы повреждения в Днепровском и Соломенском районах.
Сегодня из-за обстрела террористов в Киеве зафиксировано несколько пострадавших и повреждений. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.
Детали
В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. В результате взрыва загорелось пять автомобилей. В этом районе также есть пострадавшие - двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.
В Днепровском районе поврежден недострой, а в Соломенском районе произошло возгорание в здании, вызванное обломками.
В общем, количество пострадавших уточняется.
Ракетный удар по Голосеевскому району Киева: загорелись автомобили20 дек. 2024, 05:30 • 8874 просмотра