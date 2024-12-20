Обстрел Киева: повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие

Сегодня из-за обстрела террористов в Киеве зафиксировано несколько пострадавших и повреждений. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. В результате взрыва загорелось пять автомобилей. В этом районе также есть пострадавшие - двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

В Днепровском районе поврежден недострой, а в Соломенском районе произошло возгорание в здании, вызванное обломками.

В общем, количество пострадавших уточняется.

Ракетный удар по Голосеевскому району Киева: загорелись автомобили