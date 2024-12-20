Ракетный удар по Голосеевскому району Киева: загорелись автомобили
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева произошел ракетный удар российских войск. В результате атаки загорелись несколько автомобилей, информация о пострадавших уточняется.
В Голосеевском районе столицы произошел ракетный удар со стороны вражеских войск, в результате которого произошло возгорание нескольких автомобилей. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки.
По словам главы города Виталия Кличко, бригада медиков направляется на место.
Напомним
По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара20 дек. 2024, 05:05 • 11719 просмотров