В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

В Киеве работает ПВО. Об этом сообщает КГВА, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги - говорится в сообщении.

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Воздушные Силы информируют о вражеских ракетах, которые направляются в сторону города.