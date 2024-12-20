В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

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НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
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НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
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ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

Киев  •  УНН

 • 11482 просмотра

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В столице Украины активирована система противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских ракет. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Киеве работает ПВО. Об этом сообщает КГВА, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО.
Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные Силы информируют о вражеских ракетах, которые направляются в сторону города.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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