В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара
Киев • УНН
В столице Украины активирована система противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских ракет. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киеве работает ПВО. Об этом сообщает КГВА, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО.
Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
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Воздушные Силы информируют о вражеских ракетах, которые направляются в сторону города.