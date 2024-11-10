Силы обороны обезвредили около 15 российских дронов, которые ночью атаковали столицу - КГВА

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 103915 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 129197 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 142257 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 146104 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 124986 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 124977 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны обезвредили около 15 российских дронов, которые ночью атаковали столицу - КГВА

Силы обороны обезвредили около 15 российских дронов, которые ночью атаковали столицу - КГВА

Киев  •  УНН

06:06 • 8893 просмотра

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Силы обороны Украины уничтожили около 15 вражеских беспилотников во время ночной атаки на Киев. Воздушная тревога длилась почти 5 часов, обошлось без разрушений и пострадавших.

Силы обороны обезвредили различными способами около полутора десятков вражеских БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, пишет УНН.

Очередная тревожная ночь для столицы Украины. Вооруженные силы рф продолжают террор мирных населенных пунктов, а Киев у врага остается на первом месте в списке. Этой ночью российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она длилась почти 5 часов,

- говорится в сообщении.

Детали

Попко отметил, что в последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но и Силы обороны Украины эффективно реагируют на новые вызовы. 

Еще плюс 1350 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага10 ноября 2024, 05:57 • 9315 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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