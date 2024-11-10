Силы обороны обезвредили около 15 российских дронов, которые ночью атаковали столицу - КГВА
Киев • УНН
Силы обороны Украины уничтожили около 15 вражеских беспилотников во время ночной атаки на Киев. Воздушная тревога длилась почти 5 часов, обошлось без разрушений и пострадавших.
Силы обороны обезвредили различными способами около полутора десятков вражеских БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, пишет УНН.
Очередная тревожная ночь для столицы Украины. Вооруженные силы рф продолжают террор мирных населенных пунктов, а Киев у врага остается на первом месте в списке. Этой ночью российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она длилась почти 5 часов,
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Попко отметил, что в последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но и Силы обороны Украины эффективно реагируют на новые вызовы.
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