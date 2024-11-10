Еще плюс 1350 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1350 российских оккупантов и уничтожили 11 танков. Общие потери врага с начала войны достигли почти 709 тысяч военных.
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили более 1,3 тысячи оккупантов, 11 танков и 31 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 708890 (+1350) человек,
- танков - 9249 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 18726 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 20280 (+31) ед,
- РСЗО - 1245 (+0) ед,
- средства ППО - 996 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18619 (+44),
- крылатые ракеты - 2634 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28683 (+122) ед,
- специальная техника - 3604 (+0).
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