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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1350 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1350 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

05:57 • 584 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1350 российских оккупантов и уничтожили 11 танков. Общие потери врага с начала войны достигли почти 709 тысяч военных.

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили более 1,3 тысячи оккупантов, 11 танков и 31 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 708890 (+1350) человек, 
  • танков - 9249 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 18726 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 20280 (+31) ед,
  • РСЗО - 1245 (+0) ед,
  • средства ППО - 996 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18619 (+44),
  • крылатые ракеты - 2634 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28683 (+122) ед,
  • специальная техника - 3604 (+0).

Больше всего внимания Кураховскому направлению: Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова9 ноября 2024, 18:05 • 42349 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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