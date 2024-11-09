Больше всего внимания Кураховскому направлению: Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова
Киев • УНН
Президент Украины провел совещание с военным руководством, сосредоточившись на Кураховском направлении. Также он отметил необходимость усиления ПВО из-за постоянных российских ударов по украинским городам.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных - больше всего внимания Кураховскому направлению, передает УНН.
... доклад военных и Министерства обороны. Главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. Больше всего внимания сейчас - Кураховскому направлению
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Президент также отметил, что эта неделя, к сожалению, принесла Украине жестокие российские удары по Харькову, по Донецкой области, по Сумщине и Одессе. Запорожью.
«Фактически ежесуточно удары дронов. Также ракетные удары. И каждая встреча, каждые переговоры с партнерами, которые имеют соответствующие системы ПВО, - это всегда разговор о дополнительной защите Украины от российского террора. Здесь, в Европе, на континенте, достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять - когда ПВО просто стоит. Стоит без дела тогда, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней. Мы продолжим убеждать наших партнеров», - резюмировал Зеленский.
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