Киев пережил 8-часовую атаку рф дронами: сколько сбито и какие последствия

Во время ночной атаки рф над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков вражеских беспилотников. Об этом сообщили в КГВА в четверг в Telegram, передает УНН.

Детали

"Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками! Это была массированная атака. На Киев вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, с разных направлений, БпЛА заходили на город на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных", - указал глава КГВА Сергей Попко.

По его словам, воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БпЛА (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы)