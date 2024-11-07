Киев пережил 8-часовую атаку рф дронами: сколько сбито и какие последствия

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Противовоздушная оборона обезвредила более 30 вражеских беспилотников над Киевом и на подступах к городу. В результате атаки повреждены здания в шести районах, два человека пострадали.

Во время ночной атаки рф над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков вражеских беспилотников. Об этом сообщили в КГВА в четверг в Telegram, передает УНН

Детали

"Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками! Это была массированная атака. На Киев вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, с разных направлений, БпЛА заходили на город на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных", - указал глава КГВА Сергей Попко. 

По его словам, воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов. 

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БпЛА (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы)

- сообщил Попко.

Он отметил, что в результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. "По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет", - отметил Попко.

"В настоящее время в Киеве нет воздушной тревоги. Но в воздушном пространстве Украины еще есть беспилотники, которые могут двигаться в направлении Киева. Поэтому будьте внимательны и не игнорируйте воздушные сигналы воздушной тревоги!" - подчеркнул Попко.

Масштабные разрушения в Киеве: какие районы пострадали от атаки дронов7 ноября 2024, 05:22 • 15244 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКиев
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