Масштабные разрушения в Киеве: какие районы пострадали от атаки дронов

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В пяти районах Киева зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА, что привело к пожарам и повреждениям. Пострадали жилые дома, ресторан, бизнес-центр, СТО и медицинский центр.

Из-за ударов вражеских БпЛА в четырех районах столицы зафиксировано падение обломков, что привело к многочисленным пожарам и повреждениям. На данный момент известно о нескольких поврежденных объектах. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН

Детали

Голосеевский район

В жилом доме произошел пожар в квартире из-за падения обломков, без пожара в самом доме. Один человек обратился за медицинской помощью. Также возник большой пожар на территории гаражей и СТО на общей площади 200 кв.м, который был ликвидирован. Пострадавших не было.

Печерский район

В Печерске произошел пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 кв.м. Огонь вызвал частичное разрушение строительных конструкций на 34-м техническом этаже. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Соломенский район

На территории одного из предприятий произошел пожар в складском здании на площади 600 кв.м. Информация о пострадавших уточняется. Также обломки попали на территорию медицинского центра, где, по предварительным данным, произошли незначительные повреждения. Пострадавшие на данный момент не обнаружены.

Оболонский район

В Оболони произошло возгорание на кровле 6-этажного бизнес-центра на площади 10 кв.м. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Подольский район

В Подольском районе столицы также зафиксировано падение обломков БпЛА, что повлекло возгорание в жилом доме. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Город сейчас находится под угрозой, продолжается воздушная тревога. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях и следовать указаниям от местных органов власти.

Враг атакует Киев: пожары и падение обломков на медицинский центр7 ноября 2024, 04:51 • 11275 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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