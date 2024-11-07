Враг атакует Киев: пожары и падение обломков на медицинский центр

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В Подольском районе столицы Украины горит частный дом из-за падения обломков БпЛА. В Соломенском районе обломки упали на территорию медицинского центра, детали уточняются.

В Подольском районе столицы произошел пожар в двухэтажном частном доме из-за падения обломков БпЛА, а в Соломенском районе обломки попали на территорию медицинского центра. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В Подольском районе Киева произошел пожар в результате вражеской атаки: по предварительным данным, на двухэтажный частный дом упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пожарные подразделения оперативно направляются на место происшествия для ликвидации огня.

Одновременно в Соломенском районе обломки БпЛА упали на территорию медицинского центра. Информация о разрушениях и возможных пострадавших сейчас уточняется.

Напомним,

Ранее было проинформировано, что в Печерском районе столицы локализован пожар на 33-м этаже многоэтажки из-за падения БпЛА. В Соломенском районе зафиксировано повреждение жилого дома и пожар в нежилом помещении.

Обломки дронов повредили здания в двух районах столицы: что известно о последствиях7 ноября 2024, 04:22 • 3576 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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