Враг атакует Киев: пожары и падение обломков на медицинский центр
Киев • УНН
В Подольском районе столицы Украины горит частный дом из-за падения обломков БпЛА. В Соломенском районе обломки упали на территорию медицинского центра, детали уточняются.
В Подольском районе столицы произошел пожар в двухэтажном частном доме из-за падения обломков БпЛА, а в Соломенском районе обломки попали на территорию медицинского центра. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
В Подольском районе Киева произошел пожар в результате вражеской атаки: по предварительным данным, на двухэтажный частный дом упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пожарные подразделения оперативно направляются на место происшествия для ликвидации огня.
Одновременно в Соломенском районе обломки БпЛА упали на территорию медицинского центра. Информация о разрушениях и возможных пострадавших сейчас уточняется.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что в Печерском районе столицы локализован пожар на 33-м этаже многоэтажки из-за падения БпЛА. В Соломенском районе зафиксировано повреждение жилого дома и пожар в нежилом помещении.
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