Обломки дронов повредили здания в двух районах столицы: что известно о последствиях

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В Печерском районе Киева локализован пожар на 33-м этаже многоэтажки из-за падения БпЛА. В Соломенском районе зафиксировано повреждение жилого дома и пожар в нежилом помещении.

Обломки БпЛА вызвали повреждения в Соломенском районе, а в Печерском - был локализован пожар. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на 33-м (техническом) этаже многоэтажки в Печерском районе Киева произошло возгорание. Пожарные подразделения оперативно работают на месте происшествия, эвакуация людей из здания продолжается. Город организовал два автобуса для перевозки жителей. Сейчас в медицинские учреждения не поступало обращений от пострадавших. По информации, сейчас здесь пожар в многоэтажке удалось локализовать.

Впрочем, в Соломенском районе также зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА, предварительно на жилой дом. Кроме того, по другому адресу в результате атаки возник пожар в нежилом помещении. Экстренные службы уже прибыли на место.

Дрон атаковал жилой дом в центре Киева: эвакуация продолжается7 ноября 2024, 03:30 • 7686 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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