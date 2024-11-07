Дрон атаковал жилой дом в центре Киева: эвакуация продолжается
Киев • УНН
В Печерском районе Киева в результате атаки дрона загорелись верхние этажи многоэтажки. Спасатели проводят эвакуацию жителей, информации о пострадавших пока нет.
В Печерском районе Киева произошел пожар в результате вражеской атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Огонь охватил верхние этажи многоэтажного жилого дома. На месте происшествия работают все экстренные службы - спасатели, правоохранители и медики.
Сейчас проводится эвакуация людей из здания, однако, по информации от спасателей, обращений в медицинские службы относительно пострадавших пока не поступало. Бригады скорой помощи дежурят на месте.
Атака на столицу продолжается, поэтому жителей призывают оставаться в укрытиях и не выходить на улицу без крайней необходимости.
На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях7 ноября 2024, 03:05 • 8681 просмотр