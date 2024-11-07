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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

Киев  •  УНН

03:05 • 597 просмотра

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В Киевской области активно работает противовоздушная оборона из-за воздушной тревоги. Населению рекомендовано находиться в укрытиях и запрещено фиксировать работу сил обороны.

На Киевщине работает противовоздушная оборона. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В связи с текущей воздушной тревогой на территории Киевской области, всем жителям рекомендуется оставаться в укрытиях до завершения опасной ситуации. Силы противовоздушной обороны активно работают для нейтрализации угроз с воздуха.

Важно: в это время категорически запрещено осуществлять фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, а также сбивания воздушных целей или их падения. Соблюдение этого требования необходимо для обеспечения безопасности и оперативности выполнения задач сил обороны.

Будьте внимательны, следите за официальными сообщениями и не игнорируйте указания от местных органов власти и правоохранительных служб.

В Киеве раздаются взрывы6 ноября 2024, 23:08 • 9031 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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