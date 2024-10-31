20-я атака дронов на Киев в октябре: что повреждено и какие последствия

Ночью российские дроны атаковали Киев, все цели, которые угрожали столице, были сбиты силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилых домов, админздания и ЛЭП, пострадавших нет, сообщили в КГВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

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"Двадцатая воздушная атака на Киев за октябрь! Как и во время последних нападений, вооруженные силы российской федерации снова применили БпЛА. На Киев беспилотники заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - отметил председатель КГВА Сергей Попко.

В результате этой атаки ударных дронов врага, как указано, в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Предварительно, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

Информация о пострадавших не поступала.

"Если подводить итоги октября, то в плане воздушных атак врага для Киева этот месяц был напряженным. 20-ть полноценных ударов дронами с воздуха. За 31 день только один-единственный день в столице не объявляли тревогу. А так, обычно, киевляне слышали сирены в среднем дважды в день. Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины", - отметил Попко.

В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов