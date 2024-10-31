В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов

После атаки российских беспилотников в Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков. есть информация о пожаре. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

В результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что ведется работа по ликвидации пожара. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним

30 октября в результате ночной атаки дронов на Киев поврежден 9-этажный дом в Соломенском районе, пострадало 9 человек. Спасатели эвакуировали 48 человек и спасли кота из выгоревшей квартиры.