В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов
Киев • УНН
В Подольском районе Киева из-за атаки российских дронов упали обломки, вызвавшие пожар на площади 50 кв.м. Спасатели работают над ликвидацией возгорания, информации о пострадавших нет.
После атаки российских беспилотников в Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков. есть информация о пожаре. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
В результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв,
Детали
Также отмечается, что ведется работа по ликвидации пожара. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Напомним
30 октября в результате ночной атаки дронов на Киев поврежден 9-этажный дом в Соломенском районе, пострадало 9 человек. Спасатели эвакуировали 48 человек и спасли кота из выгоревшей квартиры.