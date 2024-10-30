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У Києві врятували пухнастика з квартири, яка вигоріла після атаки дронів

Київ • УНН

 • 23846 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів на Київ пошкоджено 9-поверховий будинок у Солом'янському районі, постраждало 9 осіб. Рятувальники евакуювали 48 людей та врятували кота з вигорілої квартири.

У Києві врятували пухнастика з квартири, яка вигоріла після атаки дронів

Внаслідок російської атаки на столицю пошкоджено багатоповерхівку у Солом’янському районі столиці. Відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких - одна дитина. Також надзвичайники врятували котика. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс генерального прокурора, поліцію Києва та ДСНС.

За даними Офісу Генпрокурора, 30 жовтня близько 4 години ранку, внаслідок атаки ворожих БПЛА на Київ пошкоджень зазнав 9-поверховий будинок в Солом’янському районі столиці. Виникла пожежа в квартирах на кількох поверхах.

З будинку евакуювали 48 людей. Серед постраждалих – 9 осіб, зокрема 11- річна дівчинка.

Також внаслідок атаки окупантів пошкоджено двері та вікна у будівлі дитячого садка.

Як вказали в поліції Києва, станом на 07:10 пожежу вже ліквідовано. Потерпілим надали допомогу на місці.

Крім того, пошкоджено офісну будівлю.

Із пошкодженого російським безпілотником будинку в Києві надзвичайники також врятували котика. Квартира, в якій він перебував, майже повністю вигоріла.

Надзвичайники реанімували тваринку та передали його господарю. Наразі життю чотирилапого нічого не загрожує. 

Сили оборони вночі знищили 33 ворожі дрони: 25 локаційно втрачені30.10.24, 07:45 • 19385 переглядiв

Тетяна Краєвська

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