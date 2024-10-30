Сили оборони вночі знищили 33 ворожі дрони: 25 локаційно втрачені
Київ • УНН
Сили оборони України відбили нічну атаку з 62 ударних БпЛА типу "Shahed" та інших безпілотників. У результаті протиповітряної оборони було знищено 33 дрони та 25 були локаційно втрачені.
Сили оборони в ніч на 30 жовтня знищили 33 ворожих дрони, ще 25 були локаційно втрачені. Про це повідомлють, пише УНН.
У ніч на 30 жовтня 2024 року (із 20.00 29 жовтня) ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакував 62-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків орел, Приморсько-Ахтарськ - рф,
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Зазначається, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях,
25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.
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