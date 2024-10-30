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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны ночью уничтожили 33 вражеских дрона: 25 локально потеряны

Силы обороны ночью уничтожили 33 вражеских дрона: 25 локально потеряны

Киев  •  УНН

05:45 • 762 просмотра

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Силы обороны Украины отбили ночную атаку из 62 ударных БпЛА типа "Shahed" и других беспилотников. В результате противовоздушной обороны было уничтожено 33 дрона и 25 были локально потеряны.

Силы обороны в ночь на 30 октября уничтожили 33 вражеских дрона, еще 25 были локально потеряны. Об этом сообщают, пишет УНН.

В ночь на 30 октября 2024 года (с 20.00 29 октября) враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору на Сумщине, также атаковал 62-мя ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений орел, приморско-ахтарск - рф,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,

- подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.
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25 беспилотников локально потеряно. Информация уточняется и обновляется.

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ29 октября 2024, 12:32 • 103739 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаТехнологии
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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