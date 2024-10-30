Силы обороны ночью уничтожили 33 вражеских дрона: 25 локально потеряны
Киев • УНН
Силы обороны Украины отбили ночную атаку из 62 ударных БпЛА типа "Shahed" и других беспилотников. В результате противовоздушной обороны было уничтожено 33 дрона и 25 были локально потеряны.
Силы обороны в ночь на 30 октября уничтожили 33 вражеских дрона, еще 25 были локально потеряны. Об этом сообщают, пишет УНН.
В ночь на 30 октября 2024 года (с 20.00 29 октября) враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору на Сумщине, также атаковал 62-мя ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений орел, приморско-ахтарск - рф,
Детали
Отмечается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,
25 беспилотников локально потеряно. Информация уточняется и обновляется.
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