В Киеве спасли пушистика из квартиры, которая выгорела после атаки дронов

В результате российской атаки на столицу повреждена многоэтажка в Соломенском районе столицы. Известно о девяти пострадавших, среди которых - один ребенок. Также чрезвычайники спасли котика. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис генерального прокурора, полицию Киева и ГСЧС.

По данным Офиса Генпрокурора, 30 октября около 4 часов утра, в результате атаки вражеских БПЛА на Киев повреждения получил 9-этажный дом в Соломенском районе столицы. Возник пожар в квартирах на нескольких этажах.

Из дома эвакуировали 48 человек. Среди пострадавших - 9 человек, в том числе 11-летняя девочка.

Также в результате атаки оккупантов повреждены двери и окна в здании детского сада.

Как указали в полиции Киева, по состоянию на 07:10 пожар уже ликвидирован. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Кроме того, повреждено офисное здание.

Из поврежденного российским беспилотником дома в Киеве чрезвычайники также спасли котика. Квартира, в которой он находился, почти полностью выгорела.

Чрезвычайники реанимировали животное и передали его хозяину. Сейчас жизни четвероногого ничего не угрожает.

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