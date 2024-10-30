В Киеве спасли пушистика из квартиры, которая выгорела после атаки дронов
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов на Киев поврежден 9-этажный дом в Соломенском районе, пострадали 9 человек. Спасатели эвакуировали 48 человек и спасли кота из выгоревшей квартиры.
В результате российской атаки на столицу повреждена многоэтажка в Соломенском районе столицы. Известно о девяти пострадавших, среди которых - один ребенок. Также чрезвычайники спасли котика. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис генерального прокурора, полицию Киева и ГСЧС.
По данным Офиса Генпрокурора, 30 октября около 4 часов утра, в результате атаки вражеских БПЛА на Киев повреждения получил 9-этажный дом в Соломенском районе столицы. Возник пожар в квартирах на нескольких этажах.
Из дома эвакуировали 48 человек. Среди пострадавших - 9 человек, в том числе 11-летняя девочка.
Также в результате атаки оккупантов повреждены двери и окна в здании детского сада.
Как указали в полиции Киева, по состоянию на 07:10 пожар уже ликвидирован. Пострадавшим оказали помощь на месте.
Кроме того, повреждено офисное здание.
Из поврежденного российским беспилотником дома в Киеве чрезвычайники также спасли котика. Квартира, в которой он находился, почти полностью выгорела.
Чрезвычайники реанимировали животное и передали его хозяину. Сейчас жизни четвероногого ничего не угрожает.
Силы обороны ночью уничтожили 33 вражеских дрона: 25 локально потеряны30 октября 2024, 05:45 • 12873 просмотра