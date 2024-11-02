В Киеве упали обломки сбитых дронов - КГВА
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева зафиксировали падение обломков вражеских БпЛА. Повреждены окна нескольких домов, информации о пострадавших нет.
В Киеве зафиксировали падение вражеских обломков после атаки ударных БпЛА. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН .
Детали
Вследствие атаки беспилотников со стороны террористической страны по Киеву в Соломенском районе было зафиксировано падение обломков.
Инцидент произошел на территории жилой застройки, в результате чего несколько домов получили повреждения остекления окон.
По состоянию на данный момент информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало. Оперативные данные продолжают обновляться.
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