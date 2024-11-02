В Киеве снова воздушная тревога из-за угрозы дронов
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей города направляться в укрытия.
В Киеве снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников, сообщили в КГВА в субботу, пишет УНН.
Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!
Воздушная тревога также объявлена в ряде регионов.
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