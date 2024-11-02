Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано падение обломков вражеских дронов в шести районах города. Повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, эвакуированы 18 человек, пострадал один полицейский.
Российские беспилотники атаковали Киев, повредив здания в шести районах города. Были пожары в жилых домах, есть повреждения автомобилей, пострадавшим оказался полицейский, сообщили в субботу в КГВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
В результате атаки боевых беспилотников вооруженных сил рф на Киев зафиксировано падение обломков в шести районах столицы:
Соломенский район:
- повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов;
- повреждено 5 автомобилей;
Без пожаров и пострадавших.
Святошинский район:
- пожар на 15-м и 16-м этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 м кв. Пожар ликвидирован. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский).
- повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.
Голосеевский район:
- в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.
Днепровский район:
- предварительно, возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется.
Данных о пострадавших не поступало.
Шевченковский район:
- возникло возгорание между 3-м и 4-м этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Печерский район:
- в 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожара - нет.
"В столице продолжается воздушная тревога. Ведется боевая работа по отражению атаки вражеских дронов. Позаботьтесь о собственной безопасности!" - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.