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Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский

Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский

Киев  •  УНН

07:51 • 2807 просмотра

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В Киеве зафиксировано падение обломков вражеских дронов в шести районах города. Повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, эвакуированы 18 человек, пострадал один полицейский.

Российские беспилотники атаковали Киев, повредив здания в шести районах города. Были пожары в жилых домах, есть повреждения автомобилей, пострадавшим оказался полицейский, сообщили в субботу в КГВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

В результате атаки боевых беспилотников вооруженных сил рф на Киев зафиксировано падение обломков в шести районах столицы:

Соломенский район:

- повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов;

- повреждено 5 автомобилей;

Без пожаров и пострадавших.

Святошинский район:

- пожар на 15-м и 16-м этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 м кв. Пожар ликвидирован. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский).

- повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

Голосеевский район:

- в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

Днепровский район:

- предварительно, возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется.

Данных о пострадавших не поступало.

Шевченковский район:

- возникло возгорание между 3-м и 4-м этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Печерский район:

- в 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожара - нет.

"В столице продолжается воздушная тревога. Ведется боевая работа по отражению атаки вражеских дронов. Позаботьтесь о собственной безопасности!" - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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