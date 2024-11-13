В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за ракетной угрозы

В Киеве возможно введение графиков аварийных отключений электроэнергии в связи с угрозой ракетного удара. Об этом сообщает Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Это является превентивной мерой для обеспечения безопасности инфраструктуры города. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и обращать внимание на официальные сообщения о ситуации.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал киевлян позаботиться о своей безопасности и придерживаться рекомендаций во время угрозы.

В случае необходимости, жителей будут предупреждать о возможных отключениях электричества, а также предоставлять инструкции по дальнейшим действиям.

Напомним,

В столице и по всей Украине обнаружена ракетная угроза. Сейчас в Киеве работают силы противовоздушной обороны, население просят находиться в укрытиях.

В Киеве работает ПВО: ракетная угроза: ракетная угроза