В Киеве работает ПВО: ракетная угроза: ракетная угроза
Киев • УНН
В столице и по всей Украине обнаружена ракетная угроза. Сейчас в Киеве работают силы противовоздушной обороны, население просят находиться в укрытиях.
В Киеве работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
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Воздушные Силы ВСУ объявили, что в столице и по всей Украине обнаружена ракетная угроза. Сейчас ракета направляется в сторону столицы
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе с юга Украины13 нояб. 2024, 04:24 • 7203 просмотра