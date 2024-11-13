В Киеве работает ПВО: ракетная угроза: ракетная угроза

В Киеве работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги - говорится в сообщении.

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Воздушные Силы ВСУ объявили, что в столице и по всей Украине обнаружена ракетная угроза. Сейчас ракета направляется в сторону столицы

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе с юга Украины