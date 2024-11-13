Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе с юга Украины
Киев • УНН
Зафиксирована ракетная опасность с южного направления, ракеты могут появиться в воздушном пространстве в течение часа. Подразделения ПВО приведены в повышенную готовность, население призывают направляться в укрытия.
Зафиксирована ракетная опасность с юга. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины в течение ближайшего часа.
Отмечается, что подразделения ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.
Военные призывают жителей всех регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.
Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины15 окт. 2024, 02:10 • 104817 просмотров