Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе с юга Украины

Зафиксирована ракетная опасность с юга. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины в течение ближайшего часа.

Отмечается, что подразделения ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.

Военные призывают жителей всех регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины