Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 66962 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 96540 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 101487 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 140012 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Святошинском и Соломенском районах Киева зафиксировано падение обломков. В 16-этажном доме возникло возгорание, на место направлены экстренные службы.

Сегодня в Киеве, кроме Соломенского района, было зафиксировано падение обломков также в Святошинском районе. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, которая сейчас проверяется, в 16-этажном жилом доме возникло возгорание.

Экстренные службы уже направляются на место происшествия для оказания помощи и ликвидации последствий. Дополнительная информация уточняется.

Обломки сбитых дронов вызвали пожар в жилом доме Киева2 ноября 2024, 04:15 • 4033 просмотра

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Юлия Котвицкая

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