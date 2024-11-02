Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия
Киев • УНН
В Святошинском и Соломенском районах Киева зафиксировано падение обломков. В 16-этажном доме возникло возгорание, на место направлены экстренные службы.
Сегодня в Киеве, кроме Соломенского района, было зафиксировано падение обломков также в Святошинском районе. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, которая сейчас проверяется, в 16-этажном жилом доме возникло возгорание.
Экстренные службы уже направляются на место происшествия для оказания помощи и ликвидации последствий. Дополнительная информация уточняется.
Обломки сбитых дронов вызвали пожар в жилом доме Киева2 ноября 2024, 04:15 • 4033 просмотра