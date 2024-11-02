Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия

Сегодня в Киеве, кроме Соломенского района, было зафиксировано падение обломков также в Святошинском районе. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, которая сейчас проверяется, в 16-этажном жилом доме возникло возгорание.

Экстренные службы уже направляются на место происшествия для оказания помощи и ликвидации последствий. Дополнительная информация уточняется.

Обломки сбитых дронов вызвали пожар в жилом доме Киева