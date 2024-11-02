Обломки сбитых дронов вызвали пожар в жилом доме Киева
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков от сбитых беспилотников. В результате инцидента произошел пожар в жилом доме, на место вызвана скорая помощь.
В столице в результате попадания обломков произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН .
Детали
На месте происшествия вызвали скорую помощь. Информация о пострадавших пока не поступала. Подробности происшествия уточняются.
Напомним
Вследствие атаки беспилотников со стороны террористической страны по Киеву в Соломенском районе было зафиксировано падение обломков.
В Киеве упали обломки сбитых дронов - КГВА2 ноября 2024, 03:50 • 6394 просмотра