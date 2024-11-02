Обломки сбитых дронов вызвали пожар в жилом доме Киева

В столице в результате попадания обломков произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН .

Детали

На месте происшествия вызвали скорую помощь. Информация о пострадавших пока не поступала. Подробности происшествия уточняются.

Напомним

Вследствие атаки беспилотников со стороны террористической страны по Киеву в Соломенском районе было зафиксировано падение обломков.

В Киеве упали обломки сбитых дронов - КГВА