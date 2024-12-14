В Киеве ПВО уничтожила около 10 вражеских дронов во время ночной атаки
Киев • УНН
Столица пережила две воздушные тревоги общей продолжительностью 3,5 часа из-за атак БпЛА. Обломки сбитого дрона упали в Дарницком районе, пострадавших нет.
В столице ПВО уничтожила около десятка вражеских БпЛА. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Киев пережил очередную ночь тревоги из-за атак со стороны захватчиков. В небе над столицей наблюдались многочисленные вражеские ударные беспилотники, которые двигались с разных направлений и заходили волнами.
Воздушная тревога объявлялась дважды, суммарная продолжительность составила около трех с половиной часов. Благодаря оперативным действиям сил обороны было обнаружено и обезврежено почти десяток БпЛА, которые представляли потенциальную угрозу.
Во время уничтожения одного из дронов обломки упали на территорию Дарницкого района. Предварительно указано, что они упали на открытую территорию, к счастью, среди местного населения нет пострадавших.
Оперативная информация о ситуации постоянно обновляется.
В Дарницком районе Киева упали обломки вражеских дронов14 дек. 2024, 00:07 • 9811 просмотров