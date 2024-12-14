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В Дарницком районе Киева упали обломки вражеских дронов

В Дарницком районе Киева упали обломки вражеских дронов

Киев  •  УНН

 • 189 просмотра

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В Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков от вражеских беспилотников. Обломки упали на открытую территорию, пострадавших нет.

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков от вражеских БпЛА. Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что обломки упали на открытую территорию, пострадавших нет. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов13 дек. 2024, 23:13 • 2194 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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