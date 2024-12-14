В Дарницком районе Киева упали обломки вражеских дронов

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков от вражеских БпЛА. Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что обломки упали на открытую территорию, пострадавших нет.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов