В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, жителей просят направляться в укрытие. Воздушные Силы сообщили о движении ударных БпЛА через Бровары в направлении Киева.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
Добавим
Воздушные Силы предупреждали об ударном БпЛА мимо Броваров в направлении Киева.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА: работает ПВО13 дек. 2024, 20:30 • 8211 просмотров