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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов

Киев  •  УНН

 • 1504 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога, жителей просят направляться в укрытие. Воздушные Силы сообщили о движении ударных БпЛА через Бровары в направлении Киева.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! 
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты

- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные Силы предупреждали об ударном БпЛА мимо Броваров в направлении Киева.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА: работает ПВО13 дек. 2024, 20:30 • 8211 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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