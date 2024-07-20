Армия рф ударила FPV-дроном по селу на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть попадание в магазин, четыре человека ранены, передает УНН.

Детали

По данным председателя Харьковской ОВА, в 15.40 оккупанты FPV-дроном ударили по селу Ивашки.

"В результате попадания в магазин четверо гражданских получили различной степени ранения. Предварительно: двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет. Сейчас их госпитализируют в больницу", - сообщил Синегубов.

Под ночную атаку рф попала железная дорога в Харьковской области: есть 4 раненых, повреждения и задержки поездов