У Claude произошёл сбой после проблем Microsoft - что с украинскими пользователями
Киев • УНН
Anthropic сообщила о проблемах со входом в Claude.ai и Claude Code. В Украине пик жалоб зафиксировали 13 ноября в 11:50.
После масштабного сбоя, который повлиял на несколько сервисов Microsoft и который до сих пор не устранён, у ИИ-помощника Claude от Anthropic также возникли проблемы. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение на веб-странице Claude Status компании.
"Мы расследуем проблему с аутентификацией пользователей в Claude.ai и Claude Code. Мы предоставим обновлённую информацию как можно скорее", — написала Anthropic на официальной странице Claude Status в 09:58 UTC (11:58 по Киеву).
А впоследствии обновила статус в 11:05 UTC (13:05 по Киеву): "Исправление, касающееся сервисов Claude, развёрнуто, и мы отслеживаем восстановление работы".
Издание Mashable отмечает, что не заметило проблем со входом в Claude, но видело сообщения в X о том, что у некоторых пользователей возникают проблемы со входом.
Неясно, связаны ли проблемы Anthropic с проблемами Microsoft.
Масштабный сбой произошёл в сервисах Microsoft: ситуация в Украине13.11.26, 08:53 • 9988 просмотров
Ситуация в Украине
Украинские пользователи, согласно данным мониторингового сервиса Downdetector, также сообщали о проблемах с работой Claude. Пик жалоб пришёлся на 11:50 13 ноября. После этого их количество пошло вниз.
Больше всего сообщений о проблемах касалось входа (30%), Claude Code (29%), приложения (25%).