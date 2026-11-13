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The Guardian
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Збій Microsoft порушив роботу компаній, шкіл і державних установ у США

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Збій сервісів Microsoft порушив роботу компаній, шкіл і держустанов у США. Користувачі скаржилися на проблеми з Outlook, оплатами та зв’язком.

Збій Microsoft порушив роботу компаній, шкіл і державних установ у США

Збій у роботі сервісів Microsoft спричинив масштабні перебої в роботі по всій території США. Навіть після часткового відновлення Outlook деякі установи продовжували повідомляти про недоступність електронної пошти та інших послуг. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, проблеми почалися ще близько 13:00 за східним часом у четвер. Збій торкнувся електронної пошти, календаря, відеоконференцій і хмарного сховища. У Колорадо слідчий ізолятор округу Арапахо тимчасово не міг приймати онлайн-платежі застави.

Доки не буде відновлено електронну пошту Outlook, кожен, кому потрібно внести заставу для негайного звільнення, повинен зробити це особисто у в'язниці

- йдеться у заяві відомства в соціальних мережах.

Натомість, у Лос-Анджелесі повідомили про перебої з електронною поштою та іншими засобами зв'язку. Водночас, служби надзвичайних ситуацій у Техасі закликали мешканців телефонувати, оскільки не могли отримувати електронні листи, а у штаті Меріленд попередили про можливі затримки в роботі технічних спеціалістів і проблеми з оплатою рахунків за воду.

"У Вашингтоні, округ Колумбія, співробітники Конгресу продовжували оплакувати наслідки збоїв під час невдалої сесії Конгресу. Деякі розповіли Politico , що перебої були особливо руйнівними, оскільки їхні офіси були посеред переговорів щодо законодавства, яке очікується до кінця року, та планування роботи наступного Конгресу", – пише видання.

Крім того, за наявною інформацією, деякі шкільні округи в Річмонді, штат Вірджинія, та Порт-Вашингтоні, штат Нью-Йорк, також повідомили про перебої з електропостачанням. Батьків попросили зв'язуватися з навчальними закладами телефоном або через альтернативні онлайн-платформи. Гірнича школа Колорадо закликала викладачів враховувати технічні проблеми під час встановлення термінів виконання завдань.

"Claude, розробник Anthropic, готується до свого майбутнього дебюту на фондовому ринку з оцінкою до 1,4 трлн доларів, також заявив, що починає бачити ознаки відновлення після збоїв Microsoft, але попередив, що деякі користувачі все ще можуть отримувати помилки. OpenAI також заявив, що все ще досліджує проблеми з "конекторами Microsoft", які знижують продуктивність", – пише видання.

Як пише видання, керівник Microsoft Чарльз Ламанна заявив, що "немає жодних ознак того, що це результат зловмисної чи кіберактивності". Пізніше у Microsoft також зазначили, про "покращення доступності послуг", додавши що "деякі користувачі можуть все ще стикатися з періодичними проблемами з доступом або затримкою доставки електронної пошти, оскільки відновлення триває".

Нагадаємо

Після масштабного збою, який вплинув на кілька сервісів Microsoft і який досі не вирішено, у ШІ-помічника Claude від Anthropic теж виникли проблеми.

Алла Кіосак

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