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Сбой Microsoft нарушил работу компаний, школ и государственных учреждений в США

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Сбой сервисов Microsoft нарушил работу компаний, школ и госучреждений в США. Пользователи жаловались на проблемы с Outlook, платежами и связью.

Сбой Microsoft нарушил работу компаний, школ и государственных учреждений в США

Сбой в работе сервисов Microsoft вызвал масштабные перебои в работе по всей территории США. Даже после частичного восстановления Outlook некоторые учреждения продолжали сообщать о недоступности электронной почты и других услуг. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Подробности

Согласно имеющейся информации, проблемы начались еще около 13:00 по восточному времени в четверг. Сбой затронул электронную почту, календарь, видеоконференции и облачное хранилище. В Колорадо следственный изолятор округа Арапахо временно не мог принимать онлайн-платежи залога.

До тех пор, пока работа электронной почты Outlook не будет восстановлена, каждый, кому необходимо внести залог для немедленного освобождения, должен сделать это лично в тюрьме

- говорится в заявлении ведомства в социальных сетях.

В свою очередь, в Лос-Анджелесе сообщили о перебоях с электронной почтой и другими средствами связи. Тем временем службы экстренной помощи в Техасе призвали жителей звонить по телефону, поскольку не могли получать электронные письма, а в штате Мэриленд предупредили о возможных задержках в работе технических специалистов и проблемах с оплатой счетов за воду.

"В Вашингтоне, округ Колумбия, сотрудники Конгресса продолжали оплакивать последствия сбоев во время неудачной сессии Конгресса. Некоторые рассказали Politico , что перебои были особенно разрушительными, поскольку их офисы находились в разгаре переговоров по законодательству, принятие которого ожидается до конца года, и планирования работы следующего Конгресса", – пишет издание.

Кроме того, согласно имеющейся информации, некоторые школьные округа в Ричмонде, штат Вирджиния, и Порт-Вашингтоне, штат Нью-Йорк, также сообщили о перебоях с электроснабжением. Родителей попросили связываться с учебными заведениями по телефону или через альтернативные онлайн-платформы. Горная школа Колорадо призвала преподавателей учитывать технические проблемы при установлении сроков выполнения заданий.

"Claude, разработчик Anthropic, готовящийся к своему предстоящему дебюту на фондовом рынке с оценкой до 1,4 трлн долларов, также заявил, что начинает видеть признаки восстановления после сбоев Microsoft, но предупредил, что некоторые пользователи все еще могут получать сообщения об ошибках. OpenAI также заявил, что все еще изучает проблемы с "коннекторами Microsoft", которые снижают производительность", – пишет издание.

Как пишет издание, руководитель Microsoft Чарльз Ламанна заявил, что "нет никаких признаков того, что это стало результатом злонамеренной или киберактивности". Позже в Microsoft также отметили "улучшение доступности услуг", добавив, что "некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с периодическими проблемами с доступом или задержкой доставки электронной почты, поскольку восстановление продолжается".

Напомним

После масштабного сбоя, который повлиял на несколько сервисов Microsoft и который до сих пор не устранен, у ИИ-помощника Claude от Anthropic также возникли проблемы.

Алла Киосак

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