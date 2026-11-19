У США обговорюють можливий зв’язок між штучним інтелектом і нещодавніми масштабними збоями в роботі банків, авіасполучення та державних структур. Про це повідомляє The Washington Sun, пише УНН.

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Зазначається, що деякі проблеми могли виникнути через поспіх з установленням оновлень, покликаних усунути вразливості, які раніше виявили системи ШІ.

Видання посилається на конфіденційні бесіди з членами Конгресу. Представники великих банків та Агентства національної безпеки США (АНБ) назвали такий ланцюжок подій однією з можливих причин неполадок. Серед постраждалих систем згадуються JPMorgan Chase та закрита комунікаційна мережа АНБ.

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ШІ здатний за короткий час знаходити велику кількість вразливостей у програмному забезпеченні. За словами сенатора Марка Ворнера, компанії опиняються під тиском: їм необхідно якомога швидше усувати виявлені слабкі місця, оскільки ті самі інструменти можуть використовувати хакери. Наприклад, 10 листопада Microsoft випустила оновлення для понад 1200 вразливостей.

Водночас масове встановлення виправлень також несе ризики. Оновлення можуть перевантажувати застарілі системи та спричиняти нові збої. Таким чином, спроба підвищити захищеність інфраструктури сама по собі може призвести до перебоїв у її роботі.

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