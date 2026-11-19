В США обсуждают возможную связь между искусственным интеллектом и недавними масштабными сбоями в работе банков, авиасообщения и государственных структур. Об этом сообщает The Washington Sun, пишет УНН.

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Отмечается, что некоторые проблемы могли возникнуть из-за спешки с установкой обновлений, призванных устранить уязвимости, которые ранее обнаружили системы ИИ.

Издание ссылается на конфиденциальные беседы с членами Конгресса. Представители крупных банков и Агентства национальной безопасности США (АНБ) назвали такую цепочку событий одной из возможных причин неполадок. Среди пострадавших систем упоминаются JPMorgan Chase и закрытая коммуникационная сеть АНБ.

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ИИ способен за короткое время находить большое количество уязвимостей в программном обеспечении. По словам сенатора Марка Уорнера, компании оказываются под давлением: им необходимо как можно быстрее устранять обнаруженные слабые места, поскольку те же инструменты могут использовать хакеры. Например, 10 ноября Microsoft выпустила обновления для более чем 1200 уязвимостей.

В то же время массовая установка исправлений также несет риски. Обновления могут перегружать устаревшие системы и вызывать новые сбои. Таким образом, попытка повысить защищенность инфраструктуры сама по себе может привести к перебоям в ее работе.

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