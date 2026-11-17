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Сбой в работе сервисов Apple фиксируется по всему миру, больше всего жалоб поступает из США, передает УНН со ссылкой на данные Downdetector.

Детали

Пользователи жалуются, что не работают Apple Pay, iCloud, App Store и службы поддержки Apple. Также у пользователей возникали проблемы со входом через Apple ID.

В Украине также фиксируются сбои в работе сервисов Apple, но количество жалоб незначительно.

Причина массового сбоя пока неизвестна.