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The New York Times

США запровадили санкції проти китайської компанії через зв’язки зі справою про викрадення ШІ-технологій Google

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

США внесли до чорного списку Zhisuan і MiraclePlus через зв’язки зі справою про викрадення ШІ-таємниць Google. Діна засудили до року ув’язнення.

США запровадили санкції проти китайської компанії через зв’язки зі справою про викрадення ШІ-технологій Google

Вашингтон вніс до чорного списку китайську венчурну компанію, засновану колишнім фахівцем Microsoft Corp. зі штучного інтелекту Лу Ці, через імовірні зв’язки зі стартапом, який звинувачують у викраденні технологій компанії Google, що належить Alphabet Inc. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок Державний департамент США оголосив про запровадження обмежувальних заходів проти Shanghai Zhisuan Technology Co., заснованої Дін Лінвеєм, колишнім інженером-програмістом Google, якого цього року визнали винним у викраденні комерційних таємниць Google у сфері штучного інтелекту.

Санкції також запровадили проти MiraclePlus Лу — наступниці китайської програми, яку раніше розвивала компанія Y Combinator із Кремнієвої долини, — та трьох пов’язаних із нею структур. Причиною стало надання початкового фінансування Zhisuan. Обмежувальні заходи можуть передбачати замороження активів у США та обмеження доступу до банківських послуг.

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Заснована у 2023 році компанія Zhisuan розробляє програмну платформу для навчання моделей штучного інтелекту. За даними Державного департаменту США, Дін подав від імені Zhisuan заявку на участь у програмі інкубації стартапів MiraclePlus, наголошуючи на своїх знаннях технологій Google.

Лу, колишній керівник Microsoft, у 2017 році перейшов до Baidu Inc., де мав керувати напрямом штучного інтелекту провідної китайської пошукової компанії. Однак уже за рік він звільнився, пославшись на особисті причини. У 2018 році Лу, якого запросив тодішній президент Y Combinator Сем Альтман, приєднався до американської компанії, щоб допомогти створити YC China.

Коли через рік Y Combinator відмовилася від розширення діяльності в Китаї, Лу та його команда продовжили роботу під брендом MiraclePlus. Відтоді компанія підтримала деякі з найперспективніших китайських стартапів, зокрема платформу для інференсу штучного інтелекту SiliconFlow і виробника робототехніки AgiBot. Обидві компанії розглядають можливість виходу на Гонконзьку фондову біржу. Представники MiraclePlus не одразу відповіли на запити, надіслані електронною поштою та в повідомленнях.

Після винесення вироку Діну в січні Міністерство юстиції США заявило, що він таємно співпрацював із двома китайськими компаніями у сфері штучного інтелекту, ще працюючи в Google. Ця справа стала однією з найпильніше відстежуваних справ щодо інтелектуальної власності у сфері ШІ між двома найбільшими економіками світу.

За версією обвинувачення, Дін скопіював понад 2000 сторінок комерційних таємниць у власний хмарний обліковий запис, а також завантажував файли на свій комп’ютер менш ніж за два тижні до звільнення в грудні 2023 року.

Захист Діна значною мірою ґрунтувався на твердженні, що викрадені документи не відповідають юридичному визначенню комерційної таємниці. Його адвокати заявляли, що обвинувачення не довело наміру використовувати ці документи на користь власної компанії чи Китаю. У вересні Діна засудили до одного року позбавлення волі.

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Ольга Розгон

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Санкції
Alphabet
Сем Альтман
Міністерство юстиції США
Державний департамент США
Китай
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Google