Google зобов'язали зупинити будівництво дата-центрів у Фінляндії через екологічні побоювання

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Google зобов’язали тимчасово призупинити роботи на двох майданчиках для будівництва центрів обробки даних у Фінляндії, оскільки компанія не провела необхідну оцінку впливу на довкілля, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Заплановані центри обробки даних у муніципалітетах Мухос і Каяані є частиною масштабного проєкту технологічної компанії вартістю 13 мільярдів євро, що охоплює кілька локацій на півночі Фінляндії та реалізується на тлі величезного попиту на потужності для розміщення онлайн-інфраструктури.

Це рішення ухвалено після того, як з’ясувалося, що компанія Tuike Finland Oy, яка представляє інтереси Google, вирубала 330 гектарів лісу в Мухосі, не провівши оцінку впливу на довкілля (ОВД).

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Повідомляється, що в Каяані компанія також проводила вирубку лісу на площі трохи менше ніж 200 гектарів.

Фінська асоціація охорони природи заявила, що ділянки перетворилися на "пісок", і пояснила ці порушення ситуацією на "перегрітому" ринку нових центрів обробки даних.

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У вівторок Фінське агентство з питань ліцензування та нагляду (LVV) повідомило, що видало компанії припис "негайно призупинити" — щонайпізніше до 23 жовтня — "підготовчі заходи, що суттєво змінюють довкілля" на обох ділянках, доки не буде завершено оцінку впливу на довкілля. Google має час до наступної середи, щоб надати письмові пояснення.

Процес ОВД триває, і очікується, що його буде завершено пізніше цього року. Однак, за даними LVV, Google вже розпочала "масштабні підготовчі заходи", зокрема вирубку дерев, зняття родючого шару ґрунту та будівництво під’їзних шляхів.

Томмі Муйлу, керівник відділу охорони довкілля в LVV, зазначив: "На нашу думку, згадані заходи змінять довкілля та спричинять наслідки, виявлення й оцінка яких є одними з ключових завдань процедури ОВД".

В LVV заявили, що в разі невиконання вимог розглянуть питання про застосування примусових заходів та накладення штрафу.

У відповідь Google оприлюднила заяву, в якій зазначила, що "розуміє занепокоєння" і визнає, що "не дотрималася власних високих стандартів". У компанії додали: "Ми вивчимо висновки LVV і дотримуватимемося їхніх рекомендацій. Ми діяли добросовісно відповідно до Закону про лісництво: проводили екологічні дослідження та вживали заходів для захисту територій, що мають високу цінність. Продовжуючи нашу довгострокову діяльність у регіоні, ми реалізуємо плани з благоустрою території та збереження біорізноманіття, зокрема висаджуємо дерева на площі 130 гектарів (321 акр) у Мухосі".

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Тапані Вейстола, операційний директор Фінської асоціації охорони природи, зазначив, що порушення, виявлені на двох об’єктах, свідчать про "системну проблему". За його словами, ділянка в Мухосі "більше не є лісом — це піщана територія".

Однією з причин цього він назвав величезний попит на будівництво центрів обробки даних у Фінляндії, що змушує компанії працювати максимально швидко й створює надмірне навантаження на невеликі муніципалітети.

"Головна причина — перегрітий ринок, який змушує компанії значно прискорювати процеси. Також дається взнаки брак відповідного досвіду в муніципалітетах".