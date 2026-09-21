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В Ірландії оштрафували Google на €403 млн через стеження за геопозицією користувачів

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Ірландський регулятор визнав, що Google приховано збирав і довго зберігав геодані користувачів. Компанії дали шість місяців на зміни.

В Ірландії оштрафували Google на €403 млн через стеження за геопозицією користувачів

Компанія Google отримала 403 мільйони євро штрафу від ірландського регулятора через прихований збір та тривале збереження геоданих користувачів. Техгіганта зобов'язали привести свої правила у відповідність до європейських норм протягом шести місяців. Про це повідомляє RTE, пише УНН.

Деталі

Ірландський орган із захисту даних заявив, що його розслідування щодо Google виявило порушення в цьому питанні. Це означає, що люди могли не знати, що їхнє місцеперебування використовується, наприклад, для показу їм реклами чи визначення їхніх інтересів, і могли втратити контроль над своїми персональними даними.

Збереження даних про місцеперебування користувачів довше, ніж це необхідно, посилило цю втрату контролю. Дані про місцеперебування — це тип персональних даних, які обробляються шляхом відстеження геопозиції, і вони включають дані, зібрані або оброблені Google, на основі яких самостійно або в поєднанні з іншою інформацією можна визначити місцеперебування особи

- сказав заступник комісара DPC Грем Дойл.

В DPC заявили, що дані про геопозицію можуть приносити як користь, так і шкоду людям.

Вони можуть значно підвищити зручність онлайн-сервісів, але також можуть розкрити значний обсяг інформації про особу, включно з інформацією, яка є суто приватною

- зазначили в DPC.

DPC розпочала розслідування в лютому 2020 року після отримання скарг від кількох європейських організацій із захисту прав споживачів щодо обробки компанією Google даних про місцеперебування у зв'язку з певними послугами та продуктами.

У рішенні, ухваленому комісарами з захисту даних доктором Десом Хоганом, Дейлом Сандерлендом та Нів Суїні, зазначено, що Google порушила Загальний регламент про захист даних (GDPR).

DPC наклала штрафи на загальну суму 403 мільйони євро та зобов'язала Google привести свою діяльність з обробки даних у відповідність до вимог протягом шести місяців.

У своїй заяві Google зазначила, що справа стосується застарілої політики, яку відтоді вже було оновлено.

ШІ від Google самостійно проник у три зовнішні системи, помилково вважаючи їх тестовими19.09.26, 10:45 • 3559 переглядiв

Ольга Розгон

СвітТехнології
Європа
Google