В Ирландии Google оштрафовали на €403 млн за отслеживание геопозиции пользователей

Компания Google получила штраф в размере 403 миллионов евро от ирландского регулятора из-за скрытого сбора и длительного хранения геоданных пользователей. Техногиганта обязали привести свои правила в соответствие с европейскими нормами в течение шести месяцев. Об этом сообщает RTE, пишет УНН.

Подробности

Ирландский орган по защите данных заявил, что его расследование в отношении Google выявило нарушения в этом вопросе. Это означает, что люди могли не знать, что их местоположение используется, например, для показа им рекламы или определения их интересов, и могли потерять контроль над своими персональными данными.

Хранение данных о местоположении пользователей дольше, чем это необходимо, усилило эту потерю контроля. Данные о местоположении — это тип персональных данных, которые обрабатываются путем отслеживания геопозиции, и они включают данные, собранные или обработанные Google, на основе которых самостоятельно или в сочетании с другой информацией можно определить местоположение человека - сказал заместитель комиссара DPC Грэм Дойл.

В DPC заявили, что данные о геопозиции могут приносить людям как пользу, так и вред.

Они могут значительно повысить удобство онлайн-сервисов, но также могут раскрыть значительный объем информации о человеке, включая информацию, которая является сугубо личной - отметили в DPC.

DPC начала расследование в феврале 2020 года после получения жалоб от нескольких европейских организаций по защите прав потребителей на обработку компанией Google данных о местоположении в связи с определенными услугами и продуктами.

В решении, принятом комиссарами по защите данных доктором Десом Хоганом, Дейлом Сандерлендом и Нив Суини, указано, что Google нарушила Общий регламент по защите данных (GDPR).

DPC наложила штрафы на общую сумму 403 миллиона евро и обязала Google привести свою деятельность по обработке данных в соответствие с требованиями в течение шести месяцев.

В своем заявлении Google отметила, что дело касается устаревшей политики, которая с тех пор уже была обновлена.

ИИ от Google самостоятельно проник в три внешние системы, ошибочно приняв их за тестовые