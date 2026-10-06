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The New York Times

Google обязали остановить строительство дата-центров в Финляндии из-за экологических опасений

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Google обязали приостановить работы в Мухосе и Каяани из-за отсутствия оценки воздействия на окружающую среду. В Мухосе вырубили 330 гектаров леса.

Google обязали остановить строительство дата-центров в Финляндии из-за экологических опасений
Фото иллюстративное

Google обязали временно приостановить работы на двух площадках для строительства центров обработки данных в Финляндии, поскольку компания не провела необходимую оценку воздействия на окружающую среду, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Запланированные центры обработки данных в муниципалитетах Мухос и Каяани являются частью масштабного проекта технологической компании стоимостью 13 миллиардов евро, охватывающего несколько локаций на севере Финляндии и реализуемого на фоне огромного спроса на мощности для размещения онлайн-инфраструктуры.

Это решение принято после того, как выяснилось, что компания Tuike Finland Oy, представляющая интересы Google, вырубила 330 гектаров леса в Мухосе, не проведя оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

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Сообщается, что в Каяани компания также проводила вырубку леса на площади чуть менее 200 гектаров.

Финская ассоциация охраны природы заявила, что участки превратились в "песок", и объяснила эти нарушения ситуацией на "перегретом" рынке новых центров обработки данных.

Добавим

Во вторник Финское агентство по вопросам лицензирования и надзора (LVV) сообщило, что выдало компании предписание "немедленно приостановить" — не позднее 23 октября — "подготовительные мероприятия, существенно изменяющие окружающую среду" на обоих участках, пока не будет завершена оценка воздействия на окружающую среду. Google должна до следующей среды предоставить письменные объяснения.

Процесс ОВОС продолжается, и ожидается, что он будет завершен позднее в этом году. Однако, по данным LVV, Google уже начала "масштабные подготовительные мероприятия", в частности вырубку деревьев, снятие плодородного слоя почвы и строительство подъездных путей.

Томми Муйлу, руководитель отдела охраны окружающей среды в LVV, отметил: "По нашему мнению, упомянутые мероприятия изменят окружающую среду и повлекут последствия, выявление и оценка которых являются одними из ключевых задач процедуры ОВОС".

В LVV заявили, что в случае невыполнения требований рассмотрят вопрос о применении принудительных мер и наложении штрафа.

В ответ Google опубликовала заявление, в котором отметила, что "понимает обеспокоенность" и признает, что "не соблюдала собственные высокие стандарты". В компании добавили: "Мы изучим выводы LVV и будем следовать их рекомендациям. Мы действовали добросовестно в соответствии с Законом о лесном хозяйстве: проводили экологические исследования и принимали меры для защиты территорий, имеющих высокую ценность. Продолжая нашу долгосрочную деятельность в регионе, мы реализуем планы по благоустройству территории и сохранению биоразнообразия, в частности высаживаем деревья на площади 130 гектаров (321 акр) в Мухосе".

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Тапани Вейстола, операционный директор Финской ассоциации охраны природы, отметил, что нарушения, выявленные на двух объектах, свидетельствуют о "системной проблеме". По его словам, участок в Мухосе "больше не является лесом — это песчаная территория".

Одной из причин этого он назвал огромный спрос на строительство центров обработки данных в Финляндии, который вынуждает компании работать максимально быстро и создает чрезмерную нагрузку на небольшие муниципалитеты.

"Главная причина — перегретый рынок, который вынуждает компании значительно ускорять процессы. Также сказывается нехватка соответствующего опыта в муниципалитетах".

Антонина Туманова

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