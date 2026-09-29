Франция предлагает ЕС направить штрафы Google на уменьшение взносов государств-членов

Европейский союз должен использовать средства от многомиллиардных штрафов, наложенных на Google, чтобы сократить взносы государств-членов в бюджет ЕС, заявил во вторник министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Это новый источник доходов для Европейского союза — в размере €4,6 млрд, — который должен автоматически сократить взносы всех государств-членов - сказал Аддад.

Столицы стран ЕС расходятся во мнениях как относительно размера бюджета, так и относительно приоритетов его расходования.

В июле Google оштрафовали в общей сложности на €890 млн ($1,01 млрд) за нарушение правил Европейского союза, направленных на ограничение влияния крупных технологических компаний.

Последние штрафы увеличили общую сумму санкций, наложенных ЕС на Google за антиконкурентную практику, до €10,38 млрд за почти два десятилетия.

Правительства стран ЕС ведут переговоры по бюджету на период 2028–2034 годов, в том числе во время саммитов в октябре, ноябре и декабре, пытаясь достичь соглашения до конца года.

Европейская комиссия предложила бюджет в размере €2 трлн, или 1,26% валового национального дохода (ВНД) ЕС.

В Ирландии Google оштрафовали на €403 млн за отслеживание геопозиции пользователей