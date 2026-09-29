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Франция предлагает ЕС направить штрафы Google на уменьшение взносов государств-членов

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Франция предлагает использовать €4,6 млрд штрафов Google для уменьшения взносов стран в бюджет ЕС. Общая сумма санкций достигла €10,38 млрд.

Франция предлагает ЕС направить штрафы Google на уменьшение взносов государств-членов

Европейский союз должен использовать средства от многомиллиардных штрафов, наложенных на Google, чтобы сократить взносы государств-членов в бюджет ЕС, заявил во вторник министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Это новый источник доходов для Европейского союза — в размере €4,6 млрд, — который должен автоматически сократить взносы всех государств-членов

- сказал Аддад.

Столицы стран ЕС расходятся во мнениях как относительно размера бюджета, так и относительно приоритетов его расходования.

В июле Google оштрафовали в общей сложности на €890 млн ($1,01 млрд) за нарушение правил Европейского союза, направленных на ограничение влияния крупных технологических компаний.

Последние штрафы увеличили общую сумму санкций, наложенных ЕС на Google за антиконкурентную практику, до €10,38 млрд за почти два десятилетия.

Правительства стран ЕС ведут переговоры по бюджету на период 2028–2034 годов, в том числе во время саммитов в октябре, ноябре и декабре, пытаясь достичь соглашения до конца года.

Европейская комиссия предложила бюджет в размере €2 трлн, или 1,26% валового национального дохода (ВНД) ЕС. 

В Ирландии Google оштрафовали на €403 млн за отслеживание геопозиции пользователей21.09.26, 13:52 • 6054 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Франция
Google