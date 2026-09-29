Франция предлагает ЕС направить штрафы Google на уменьшение взносов государств-членов
Киев • УНН
Франция предлагает использовать €4,6 млрд штрафов Google для уменьшения взносов стран в бюджет ЕС. Общая сумма санкций достигла €10,38 млрд.
Европейский союз должен использовать средства от многомиллиардных штрафов, наложенных на Google, чтобы сократить взносы государств-членов в бюджет ЕС, заявил во вторник министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Это новый источник доходов для Европейского союза — в размере €4,6 млрд, — который должен автоматически сократить взносы всех государств-членов
Столицы стран ЕС расходятся во мнениях как относительно размера бюджета, так и относительно приоритетов его расходования.
В июле Google оштрафовали в общей сложности на €890 млн ($1,01 млрд) за нарушение правил Европейского союза, направленных на ограничение влияния крупных технологических компаний.
Последние штрафы увеличили общую сумму санкций, наложенных ЕС на Google за антиконкурентную практику, до €10,38 млрд за почти два десятилетия.
Правительства стран ЕС ведут переговоры по бюджету на период 2028–2034 годов, в том числе во время саммитов в октябре, ноябре и декабре, пытаясь достичь соглашения до конца года.
Европейская комиссия предложила бюджет в размере €2 трлн, или 1,26% валового национального дохода (ВНД) ЕС.
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