Франція пропонує ЄС спрямувати штрафи Google на зменшення внесків держав-членів

Європейський Союз має використовувати кошти від мільярдних штрафів, накладених на Google, щоб зменшити внески держав-членів до бюджету ЄС, заявив у вівторок міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Це нове джерело доходів для Європейського Союзу - на суму €4,6 млрд, - яке має автоматично зменшити внески всіх держав-членів - сказав Аддад.

Столиці країн ЄС мають розбіжності як щодо розміру бюджету, так і щодо пріоритетів його витрачання.

У липні Google оштрафували загалом на €890 млн ($1,01 млрд) за порушення правил Європейського Союзу, спрямованих на обмеження впливу великих технологічних компаній.

Останні штрафи збільшили загальну суму санкцій, накладених ЄС на Google за антиконкурентну практику, до €10,38 млрд за майже два десятиліття.

Уряди країн ЄС ведуть переговори щодо бюджету на період 2028–2034 років, зокрема під час самітів у жовтні, листопаді та грудні, намагаючись досягти домовленості до кінця року.

Європейська комісія запропонувала бюджет у розмірі €2 трлн, або 1,26% валового національного доходу (ВНД) ЄС.

В Ірландії оштрафували Google на €403 млн через стеження за геопозицією користувачів