США ввели санкции против китайской компании из-за связей с делом о краже технологий искусственного интеллекта Google

Вашингтон внес в черный список китайскую венчурную компанию, основанную бывшим специалистом Microsoft Corp. по искусственному интеллекту Лу Ци, из-за предполагаемых связей со стартапом, который обвиняют в краже технологий компании Google, принадлежащей Alphabet Inc. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В понедельник Государственный департамент США объявил о введении ограничительных мер против Shanghai Zhisuan Technology Co., основанной Дин Линвэем, бывшим инженером-программистом Google, которого в этом году признали виновным в краже коммерческих тайн Google в сфере искусственного интеллекта.

Санкции также ввели против MiraclePlus Лу — преемницы китайской программы, которую ранее развивала компания Y Combinator из Кремниевой долины, — и трех связанных с ней структур. Причиной стало предоставление начального финансирования Zhisuan. Ограничительные меры могут предусматривать замораживание активов в США и ограничение доступа к банковским услугам.

Google обязали остановить строительство дата-центров в Финляндии из-за экологических опасений

Основанная в 2023 году компания Zhisuan разрабатывает программную платформу для обучения моделей искусственного интеллекта. По данным Государственного департамента США, Дин подал от имени Zhisuan заявку на участие в программе инкубации стартапов MiraclePlus, подчеркивая свои знания технологий Google.

Лу, бывший руководитель Microsoft, в 2017 году перешел в Baidu Inc., где должен был руководить направлением искусственного интеллекта ведущей китайской поисковой компании. Однако уже через год он уволился, сославшись на личные причины. В 2018 году Лу, которого пригласил тогдашний президент Y Combinator Сэм Альтман, присоединился к американской компании, чтобы помочь создать YC China.

Когда через год Y Combinator отказалась от расширения деятельности в Китае, Лу и его команда продолжили работу под брендом MiraclePlus. С тех пор компания поддержала некоторые из наиболее перспективных китайских стартапов, в частности платформу для инференса искусственного интеллекта SiliconFlow и производителя робототехники AgiBot. Обе компании рассматривают возможность выхода на Гонконгскую фондовую биржу. Представители MiraclePlus не сразу ответили на запросы, отправленные по электронной почте и в сообщениях.

После вынесения приговора Дину в январе Министерство юстиции США заявило, что он тайно сотрудничал с двумя китайскими компаниями в сфере искусственного интеллекта, еще работая в Google. Это дело стало одним из наиболее тщательно отслеживаемых дел об интеллектуальной собственности в сфере ИИ между двумя крупнейшими экономиками мира.

По версии обвинения, Дин скопировал более 2000 страниц коммерческих тайн в собственную облачную учетную запись, а также загружал файлы на свой компьютер менее чем за две недели до увольнения в декабре 2023 года.

Защита Дина в значительной степени основывалась на утверждении, что украденные документы не соответствуют юридическому определению коммерческой тайны. Его адвокаты заявляли, что обвинение не доказало намерения использовать эти документы в пользу собственной компании или Китая. В сентябре Дина приговорили к одному году лишения свободы.

Apple запустит искусственный интеллект для iPhone в Китае, но согласилась на ограничения со стороны властей — Bloomberg