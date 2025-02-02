Тайвань запретил всем государственным учреждениям использовать DeepSeek

ukenru
Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
18:56 • 42371 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 121938 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 161700 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 147108 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 141145 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 130212 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 119965 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113802 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123756 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133723 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Удар рф по историческому центру Одессы: в ЮНЕСКО осудили атаку и планируют отправить миссию в Украину

Удар рф по историческому центру Одессы: в ЮНЕСКО осудили атаку и планируют отправить миссию в Украину

1 февраля, 14:58 • 25977 просмотра
Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

1 февраля, 15:07 • 53905 просмотра
Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек

Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек

1 февраля, 15:20 • 36765 просмотра
7 мифов о ремнях безопасности, которые могут стоить вам жизни

7 мифов о ремнях безопасности, которые могут стоить вам жизни

1 февраля, 16:01 • 25627 просмотра
США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

1 февраля, 16:29 • 37781 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 137888 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 144132 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 166923 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 182758 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 288544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 103180 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 161700 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 119777 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 132832 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 135448 просмотра
Актуальное
Тайвань запретил всем государственным учреждениям использовать DeepSeek

Тайвань запретил всем государственным учреждениям использовать DeepSeek

Киев  •  УНН

 • 4886 просмотра

Read in English

Тайваньские власти запретили госучреждениям использовать технологии китайского AI-стартапа DeepSeek из-за проблем безопасности. Решение связано с рисками утечки данных к китайскому правительству.

Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологию китайского стартапа DeepSeek по искусственному интеллекту, ссылаясь на проблемы безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в январе DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, вызывая тревогу на международном уровне своей конкурентоспособностью с ведущими мировыми AI-ботами.

Модель DeepSeek была разработана и, похоже, обучена за долю стоимости платформ конкурентов, что свидетельствует о том, что продвинутые приложения с искусственным интеллектом можно создавать без огромных инвестиций в аппаратное обеспечение,

- сообщает Bloomberg.

Бесплатное одноименное приложение компании также завоевало популярность во всем мире, возглавив рейтинги мобильных загрузок во многих странах.

Но на пути роста DeepSeek уже появляются препятствия, поскольку правительства и бизнес рассматривают его потенциальные последствия для кибербезопасности и возможность того, что данные и другая информация, собранная компанией из Ханчжоу, могут быть переданы правительству Китая.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что никакая официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая его китайское происхождение.

Это продукт, который угрожает национальной информационной безопасности,

- говорится в сообщении.

Напомним

Эксперты сравнивают текущий инвестиционный спад в сфере ИИ с кризисом телекоммуникационных компаний 2000 года. Китайский стартап DeepSeek и падение стоимости Nvidia на $600 млрд указывают на возможные риски чрезмерных инвестиций.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
bloomberg-lpBloomberg L.P.
taivanТайвань
kitaiКитай

Обратиться по вопросам размещения рекламы