Тайвань запретил всем государственным учреждениям использовать DeepSeek
Киев • УНН
Тайваньские власти запретили госучреждениям использовать технологии китайского AI-стартапа DeepSeek из-за проблем безопасности. Решение связано с рисками утечки данных к китайскому правительству.
Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологию китайского стартапа DeepSeek по искусственному интеллекту, ссылаясь на проблемы безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, в январе DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, вызывая тревогу на международном уровне своей конкурентоспособностью с ведущими мировыми AI-ботами.
Модель DeepSeek была разработана и, похоже, обучена за долю стоимости платформ конкурентов, что свидетельствует о том, что продвинутые приложения с искусственным интеллектом можно создавать без огромных инвестиций в аппаратное обеспечение,
Бесплатное одноименное приложение компании также завоевало популярность во всем мире, возглавив рейтинги мобильных загрузок во многих странах.
Но на пути роста DeepSeek уже появляются препятствия, поскольку правительства и бизнес рассматривают его потенциальные последствия для кибербезопасности и возможность того, что данные и другая информация, собранная компанией из Ханчжоу, могут быть переданы правительству Китая.
Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что никакая официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая его китайское происхождение.
Это продукт, который угрожает национальной информационной безопасности,
Напомним
Эксперты сравнивают текущий инвестиционный спад в сфере ИИ с кризисом телекоммуникационных компаний 2000 года. Китайский стартап DeepSeek и падение стоимости Nvidia на $600 млрд указывают на возможные риски чрезмерных инвестиций.