Тайвань заборонив усім державним установам використовувати DeepSeek

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технологію китайського стартапу DeepSeek зі штучного інтелекту, посилаючись на проблеми безпеки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Як зазначає видання, у січні DeepSeek випустила нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, викликаючи тривогу на міжнародному рівні своєю конкурентоспроможністю з провідними світовими AI-ботами.

Модель DeepSeek була розроблена і, схоже, навчена за частку вартості платформ конкурентів, що свідчить про те, що просунуті додатки зі штучним інтелектом можна створювати без величезних інвестицій в апаратне забезпечення,