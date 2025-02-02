Тайвань заборонив усім державним установам використовувати DeepSeek
Київ • УНН
Тайванська влада заборонила держустановам використовувати технології китайського AI-стартапу DeepSeek через проблеми безпеки. Рішення пов'язане з ризиками витоку даних до китайського уряду.
Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технологію китайського стартапу DeepSeek зі штучного інтелекту, посилаючись на проблеми безпеки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як зазначає видання, у січні DeepSeek випустила нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, викликаючи тривогу на міжнародному рівні своєю конкурентоспроможністю з провідними світовими AI-ботами.
Модель DeepSeek була розроблена і, схоже, навчена за частку вартості платформ конкурентів, що свідчить про те, що просунуті додатки зі штучним інтелектом можна створювати без величезних інвестицій в апаратне забезпечення,
Безкоштовний однойменний додаток компанії також завоював популярність у всьому світі, очоливши рейтинги мобільних завантажень у багатьох країнах.
Але на шляху зростання DeepSeek вже з'являються перешкоди, оскільки уряди та бізнес розглядають його потенційні наслідки для кібербезпеки та можливість того, що дані та інша інформація, зібрана компанією з Ханчжоу, можуть бути передані уряду Китаю.
Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження.
Це продукт, який загрожує національній інформаційній безпеці,
Нагадаємо
Експерти порівнюють поточний інвестиційний спад у сфері ШІ з кризою телекомунікаційних компаній 2000 року. Китайський стартап DeepSeek та падіння вартості Nvidia на $600 млрд вказують на можливі ризики надмірних інвестицій.