Китайський ШІ DeepSeek пройшов перевірку маркетів, але невідомо, що в нього "під капотом" - Мінцифри

Китайський ШІ DeepSeek пройшов перевірку в App Store та Google Play, але його безпеку ще потрібно технічно проаналізувати. Про це в ексклюзивному коментарі журналістці УНН розповів Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

Питання безпеки нового китайського ШІ DeepSeek має бути технічно проаналізовано. По факту - це додаток, який ви встановлюєте на телефон і ви даєте на це згоду

За його словами, поки ніхто не знає, що в цього чат-бота "під капотом".

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DeepSeek перевіряли ті, хто випускав його на App Store чи Google Play, адже є певні безпекові вимоги, бо без перевірки їх би не пропустили. Важко сказати, що в цей ШІ "вшили" шпигунські програми, але якщо таке дійсно виявиться то додаток видалять з маркетів