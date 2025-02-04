Китайський ШІ DeepSeek пройшов перевірку маркетів, але невідомо, що в нього "під капотом" - Мінцифри
Київ • УНН
DeepSeek пройшов перевірку App Store та Google Play, але його безпеку ще аналізують. За словами Борнякова, додаток перевірений маркетплейсами і навряд чи містить шпигунські програми.
Китайський ШІ DeepSeek пройшов перевірку в App Store та Google Play, але його безпеку ще потрібно технічно проаналізувати. Про це в ексклюзивному коментарі журналістці УНН розповів Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.
Питання безпеки нового китайського ШІ DeepSeek має бути технічно проаналізовано. По факту - це додаток, який ви встановлюєте на телефон і ви даєте на це згоду
За його словами, поки ніхто не знає, що в цього чат-бота "під капотом".
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DeepSeek перевіряли ті, хто випускав його на App Store чи Google Play, адже є певні безпекові вимоги, бо без перевірки їх би не пропустили. Важко сказати, що в цей ШІ "вшили" шпигунські програми, але якщо таке дійсно виявиться то додаток видалять з маркетів
Він наголошує, що зазвичай такі компанії, як App Store та Google Play "не граються питаннями безпеки".
Це точно не "внаглу" зроблена програма для шпигування, тому підстав турбуватись про втрату даних, скоріше за все, немає
Нагадаємо
Китайський стартап DeepSeek стрімко набирає популярність у сфері штучного інтелекту, ставши найпопулярнішим безкоштовним застосунком в американському App Store.
Після запуску AI Assistant 10 січня 2025 року він обігнав ChatGPT за кількістю завантажень у США, що стало сигналом для глобальної технологічної індустрії.
Раніше Мінцифри вже коментували новий китайський застосунок DeepSeek, назвавши його "еволюцією".